Berufungsverfahren am Landgericht : Bewährung trotz langem Strafregister

Berufungsverfahren am Landgericht

Trier Für einen 31-Jährigen Eifeler ist ein Berufungsverfahren vor dem Landgericht Trier glimpflich ausgegangen.

„Für so eine Liste erheblicher Straftaten auch noch Bewährung? Auf keinen Fall“, meinte die Trierer Staatsanwaltschaft nach einem Urteil des Amtsgerichts Bitburg vom 12. Dezember 2017. Dann legten die Trierer Strafverfolger Berufung ein. Ziel war ein Urteil ohne Bewährung – es gehe um die „Verteidigung der Rechtsordnung“. Verurteilt worden war ein damals 29-Jähriger aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die Anklageschrift gegen ihn umfasst mehrere DIN-A-4-Seiten: Ein Einbruchsdiebstahl, sechs Fälle von vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und versuchte Körperverletzung in Tateinheit mit Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Sachbeschädigung. Die Vorfälle, bei denen der Mann auf seine Gegner bevorzugt mit der Faust einschlug, ereigneten sich zwischen Juni und August 2017. Einige Opfer kamen mit leichten Blessuren davon. In einem Fall fehlten danach aber auch Zähne, es gab defekte Gelenkkapseln und einen stationären Krankenhausaufenthalt.