Hochwasserschäden : Sperrungen am Prümer Gerberweg

Sperrungen am Prümer Gerberweg

Prüm (red) Wegen der Beseitigung von Hochwasserschäden am Kreisverkehrsplatz B 265 / Gerberweg in Prüm kommt es bis zum Freitag, 10. September, zu Behinderungen, teilt der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein mit.

Die Ausfahrt aus dem Gerberweg in Richtung Kreisverkehrsplatz ist demnach zurzeit nicht möglich. Der Verkehr wird durch die Bahnhofstraße – dem Kreisverkehrsplatz am Hahnplatz – Hahnstraße und Ritzstraße bis zum Kreisverkehrsplatz B 265 / Gerberweg geführt. Der Verkehr aus Richtung Kreisel wird an der Arbeitsstelle vorbei geleitet.