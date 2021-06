Landwirtschaft : Besichtigungen pflanzenbaulicher Versuche

Niederweiler/Brecht (red) Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel lädt zu Besichtigungen pflanzenbaulicher Versuche (Sortenversuche, Düngungs- und Pflanzenschutzversuche) ein. Am Standort Niederweiler sind die Besichtigungen am 16. Juni, am Standort Brecht am 22. Juni.

Führungen für Nebenerwerbslandwirte finden an den jeweiligen Terminen um 19 Uhr statt.