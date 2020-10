Martinszüge : Kein Martinszug, aber besondere Aktionen?

Martinszüge müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In manchen Orten sollen die Kinder dennoch mit Brezeln versorgt werden. Foto: dpa/Felix Kästle

DAun/Gerolstein/Hillesheim (noj) Die Corona-Pandemie hat die Vulkaneifel nach wie vor im Griff. Seit der Kreis Risikogebiet ist, gelten strengere Regeln (der TV berichtete). Vor dem Hintergrund haben bereits einige Gemeinden dieses Jahr die Martinsumzüge wie beispielsweise die Stadt Gerolstein abgesagt.

Doch ganz leer sollen die Kinder nicht ausgehen. Deshalb lassen sich manche Gemeinden etwas Besonderes einfallen. Zum Beispiel werden Brezel an Kinder verteilt, die sich mit ihrer Laterne vor die Haustür stellen. Der Volksfreund möchte gerne etwas über solche Aktionen berichten. Wer in seiner Gemeinde so etwas oder eine ähnliche Aktion plant, kann gerne eine Nachricht an eifel@volksfreund.de schicken.