Kampf um letzte Ruhestätte : Verwaltungsgericht Trier: Eifeler Ehepaar darf in privater Hofkapelle bestattet werden

Verwaltungsgericht Trier: Eifeler Ehepaar darf in privater Hofkapelle bestattet werden

Trier Ein Eifeler Ehepaar streitet vor Gericht für die Möglichkeit, nach dem Tod auf dem eigenen Grundstück die letzte Ruhe zu finden. Der Eifelkreis sperrte sich dagegen. Das Verwaltungsgericht sieht das anders.

Ein Eifeler Ehepaar hat den Wunsch, nach dem Tod in seiner eigenen Kapelle bestattet zu werden. Wie das Verwaltungsgericht in Trier mitteilt, hat das Gericht den beklagten Eifelkreis Bitburg-Prüm nun verpflichtet, dem Kläger eine Genehmigung zu erteilen, um einen privaten Bestattungsplatz für zwei Urnen in der Hofkapelle auf seinem Grundstück zu erteilen.