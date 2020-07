Immer mehr Eifeler Gemeinden setzen auf Rasengräber : Bestattungen im Grünen

Letzte Ruhe zwischen Grashalmen: Rasengräber, wie hier auf dem Friedhof in Oberkail, werden immer beliebter. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg-Prüm Pflegearme Beisetzungen, etwa in Rasengräbern, liegen auch in der Eifel im Trend. Das hat aber auch Nachteile für Bürger und Kommunen.

In eine Wiese eingelassene Gräber – das kannte man vor einigen Jahrzehnten höchstens von Soldatenfriedhöfen, wie der Ruhestätte Kolmeshöhe in Bitburg. Inzwischen aber haben sich Rasengräber auch in der Eifel zum Trend entwickelt.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen ist diese Form der Bestattung günstiger als das herkömmliche Grabmal. Zum anderen wünschen sich immer mehr Verstorbene nach ihrem Tod verbrannt und eingeäschert zu werden, statt in einem Sarg unter der Erde.

Info Das Sterben wird immer teurer Rund 6000 bis 7000 Euro geben Rheinland-Pfälzer im Schnitt für eine Bestattung aus. 3500 Euro ist die Mindestsumme für ein Begräbnis. Das geht aus einer Studie des Steuerzahlerbunds und der Verbraucherinitiative Aeternitas hervor. Im Eifelkreis sind die Kosten noch vergleichsweise niedrig, und auch die Friedhofsgebühren — wenn sie auch seit Jahren steigen. Das zeigt ebenfalls ein Blick in die oben erwähnte Untersuchung. Demnach ist die teuerste Stadt im Bundesland: Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hier kostet das Reihengrab stolze 1817 Euro. Wer in Trier stirbt, hinterlässt immerhin eine Gebührenlast von 1100 Euro. Da kommen die Eifeler weit günstiger weg. Für ein Reihengrab in Bitburg müssen Bürger einmalig 830 Euro löhnen.

Und dann wäre da noch das Argument, dass in den Boden eingelassene Ruhestätten pflegeleicht sind. Sie erfordern nicht, dass Angehörige großen Aufwand betreiben, um sie sauberzuhalten oder zu dekorieren. Was gerade der älteren Generation wichtg ist. Denn die will den immer häufiger entfernt verzogenen Verwandten nicht zur Last fallen.

Daher halten heutzutage auch fast alle Gemeinden im Eifelkeis spezielle Ecken ihrer Friedhöfe für Rasengräber und andere Formen der Urnenbestattung bereit, wie etwa die Grabwand in Mettendorf. Das geht aus einer TV-Umfrage unter den Verbandsgemeinden hervor.

In Bitburg gibt es bereits seit 2005 Rasengräber, teilt Rathaussprecher Werner Krämer mit. Was die Kreisstadt zum Vorreiter macht. Manche kleinere Orte hingegen haben solche Felder, wegen fehlender Nachfrage, erst vor wenigen Jahren angelegt. Nun ist er allerdings fast überall angekommen, der Wandel in der Bestattungskultur. Mit nicht nur positiven Folgen für Kommunen und Bürger.

Denn an Urnen verdienen Gemeinden weniger als an der herkömmlichen Erdbeisetzung. Die Ausgaben für die Instandhaltung der Gottesäcker aber bleiben gleich. Auch Rasengräber wollen jgemäht werden. Und dies übernehmen Friedhofswärter und nicht Angehörige. Die Friedhofsbewirtschaftung wird so zunehmend zum Verlustgeschäft. Wenn Dörfer und Städte den Haushalt aber mit dickem Minus abschließen, klopft ihnen die Kommunalaufsicht auf die Finger. Und dann steht meist auch die nächste Gebührenerhöhung ins Haus.

Zuletzt hat etwa die Gemeinde Orenhofen beschlossen, die Beiträge anzuheben. Ein Einzelgrab kostet künftig 28 statt 20 Euro im Jahr, die Benutzung der Leichenhalle einmalig 70 statt 60 Euro. Der Grund waren jährliche Defizite im vierstelligen Bereich. Und die Orenhofener sind nicht die einzigen, die stärker zur Kasse gebete werden. Anpassungen der Gebührensatzungen sind in den Eifeler Ortsgemeinden an und auf der Tagesordnung der Sitzungen.

So wird das Sterben immer teurer. Und das paradoxerweise auch, weil sich immer mehr Menschen für günstigere Bestattungsformen entscheiden.