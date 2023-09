Auf Einladung Chef der Münchner Sicherheitskonferenz kommt in die Eifel – das hat er zu sagen

Erneut ist ein sehr prominenter Referent zu Gast in der Vortragsreihe „Brennpunkt Geschichte“: Christoph Heusgen, Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, spricht am Mittwoch, 20. September, 19 Uhr, in der Kapelle des Prümer Konvikts zum Thema „Führung und Verantwortung“ über Deutschlands neue Rolle in der Welt – wobei sich vermutlich viele derzeit fragen, ob dieses Deutschland eine solche Rolle überhaupt spielen kann.