Beruf : Besuch in der Reha-Klinik

Besuch in der Reha-Klinik Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 des Wahlpflichtfaches Gesundheit und Sport der Grund- und Realschule plus Neuerburg durften wieder zu Gast sein in den Median-Kliniken in Bernkastel-Kues. An diesem Tag hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit sich vor Ort über die Berufsfelder der Physiotherapie, Orthopädie und Ergotherapie zu informieren und Einblicke in die Praxis zu bekommen. Foto: TV/Kurt förg