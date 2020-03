Seniorenheime : Besuche nur in dringenden Fällen

Symbolfoto: Oliver Berg/dpa. Foto: dpa/Oliver Berg

Eifelkreis/Vulkaneifelkreis Die Bewohner von Altenheimen und Gäste von Tagespflegeeinrichtungen gehören zu den vom Corona-Virus besonders gefährdeten Personen. Der TV hat sich deshalb umgehört, wie in den Einrichtungen mit dem Problem ungegangen wird.



„Es gibt ein Betretungsverbot für Besucher“, sagt Dirk Sellmann, Pressesprecher des Schwesternverbands, der in der Region mehrere Seniorenheime führt. Wichtig sei es, die Bewohner zu schützen, da diese zur Hochrisikogruppe gehören. Es gebe nur nach Absprache in dringenden Fällen Ausnahmen. Auch die Cafeterien in den Häusern des Schwesternverbands seien für externe Besucher geschlossen, sagt Sellmann. Für die Bewohner versuche man dennoch ein Gemeinschaftsleben zu ermöglichen.

Generell seien die Mitarbeiter gut geschult für solche Fälle. Die hygienischen Maßnahmen seine verstärkt worden. Versorgungsengpässe gebe trotz des allgemeinden Trends zu Hamsterkäufen keine. Zum Schwesternverband gehören in der Eifel unter anderem das Eifelhaus in Bitburg, das Haus St. Ambrosius in Irrel, das Haus Nimstal in Schönecken, das Haus Prümtal in Bettingen und das Haus Luzia in Manderscheid.

MIchael Förster, Geschäftsführer des Regina-Protmann-Hauses in Daun gibt an, dass man sich an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, der Landesregierung und anderer zuständigen Stellen richte. Weiter möchte er sich der Presse gegenüber nicht äußern. Mehr Auskunft gibt es da auf der Internetseite des Seniorenhauses St. Elisabeth Prüm, das zum selben Träger gehört. Dort heißt es: „als Pflegeeinrichtung gilt unsere Sorge den älteren Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Aus aktuellem Anlass in Bezug auf das Corona Virus, wie auch bei allen anderen Viruserkrankungen gelten ältere Menschen als besonders gefährdet. Daher werden entsprechend einer dringlichen Empfehlung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz Besuche im Seniorenhaus Sankt Elisabeth auf ein unbedingt notwendiges Maß beschränkt.“ Weiter heißt es, dass öffentliche Veranstaltungen und Feiern auch externer Gruppen bis auf Weiteres abgesagt sind. Unbedingt notwendige Besuche seien auf direkte Angehörige beschränkt, die sich an der Pforte anmelden sollen und registiert werden. Weiterhin gibt es auf der Internetseite für Besucher ein paar einfache Regeln: Dazu gehören unter anderem, dass beim Betreten des Seniorenhauses unbedingt die Hände desinfizieren. Außerdem sollte, wenn möglich Körperkontakt wie Händeschutteln und Umarmungen vermieden werden.