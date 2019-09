Vier Jahrzehnte im Beruf : 40 Jahre im Einsatz für die Kinder

Abschied von der Kita Daleiden. Foto: TV/Gemeinde Waxweiler

Daleiden (red) Nach 44-jähriger Tätigkeit in der Kindertagesstätte ist Gabriele Kleis nun in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie war damit ihr gesamtes Berufsleben mit der Betreuung der Kinder des Einzugsgebietes der gemeindlichen Einrichtung in Daleiden betraut.

Die Gemeinde und das Kollegium bedanken sich sehr herzlich für ihr außergewöhnliches Engagement zum Wohle der Kinder. Das Foto zeigt Gabriele Kleis mit der Leiterin der Kita, Lisa Streit und Ortsbürgermeister Herbert Maus.