Blaulicht : Betrüger stehlen EC-Karte und heben hohen Geldbetrag ab

Bitburg Unbekannte haben einen 84-Jährigen an einem Bankautomaten ausgetrickst und mit seiner Bankkarte und der vorher ausgekundschafteten Pin-Nummer einen hohen Geldbetrag erbeutet.

Am Samstag, 17. Oktober, zwischen 15 und 16 Uhr, wurde der ältere Herr, während er im Foyer der Sparda-Bank Südwest seine Kontoauszüge am Automaten ausdruckte, von einem der Täter in ein Gespräch verwickelt, in dem dieser vortäuschte, er habe Probleme mit dem Bedienen des Geldautomaten.