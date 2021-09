Kriminalität : Schockanrufe in der Eifel: Telefonbetrüger nutzen Sorge der Eltern um Kinder aus

Immer wieder gelingt es Betrügern, vor allem ältere Menschen aus der Region hinters Licht zu führen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Niehl Mit Schockanrufen versuchen Telefonbetrüger in der Eifel wieder Kasse zu machen. Eine Betroffene aus Niehl schildert, mit welcher neuen Masche die Verbrecher sie um ihr Geld bringen wollten.

Es ist kurz nach 11 an einem Freitag, als das Telefon bei Maria Heinen klingelt. Die Eifelerin nimmt ab und ahnt nicht, dass ihr schwere Stunden bevorstehen. Dann hört sie das Schluchzen. Am anderen Ende des Apparates weint eine junge Frau. „Kristina, bist du es?“, fragt die Frau aus Niehl in der Südeifel. Ist es wirklich die Tochter? Durch das Heulen ist die Stimme kaum zu erkennen.

Sie habe einen schweren Unfall gehabt, sagt das Mädchen am Telefon, sei bei Rot über die Ampel gerast und habe einen Mann überfahren. Dann ist die angebliche Tochter auch schon aus der Leitung und ein vermeintlicher Polizist übernimmt. „Der Mann ist tot“, erzählt der falsche Beamte: „Das ist fahrlässige Tötung, Sie wissen ja, was das bedeutet.“

Es bedeute, sagt der Betrüger, dass die Tochter bis zum Prozess ins Gefängnis müsse, nur gegen Kaution freikomme. 32 000 Euro in bar, Abholung in Trier. Da allerdings werden Maria Heinen und ihr Mann stutzig, der das Gespräch am Lautsprecher mitverfolgt hat. „Ich dachte mir, da stimmt was nicht“, sagt die Mutter.

Und sie sollte Recht behalten. Der Anruf bei der Tochter bringt schließlich Klarheit. Denn die ist wohlauf, hatte keinen Unfall. „Da wusste ich, dass uns jemand betrügen will“, sagt Heinen, die zwar vom sogenannten Enkeltrick schon mal gehört, diese Masche aber nicht gekannt hat: „Sonst hätte ich das nicht so lange mitgemacht.“ Das Gespräch habe sie „total geschockt“.

Als sie dann hört, dass die Tochter gesund und munter ist, fällt die Beklemmung von ihr ab. Sie informiert die Polizei Bitburg, wo man mit den Tricks der Betrüger seit Langem Erfahrung hat. Denn immer wieder versuchen es Betrüger auch in der Eifel mit „Schockanrufen“.

„Die Geschichte vom Angehörigen, der angeblich einen Unfall hatte, ist derzeit eine gängige Legende“, sagt der Bitburger Hauptkommissar Thorsten Igelmund. Es sei eine von vielen abgewandelten Formen des Enkeltrick, die derzeit Konjunktur hätten. Manche Täter geben sich auch als Arzt, Notar oder Microsoft-Mitarbeiter aus.

„Solche Anrufe treten meist in Wellen auf“, erklärt der Experte. Von Callcentern im Ausland aus arbeiteten sich Kriminelle durch Telefonbücher und Vorwahl-Bereiche. Ihr Beuteschema: Kurze Nummern, alte Vornamen.

So traf es im Januar 2021 auch eine Seniorin aus Speicher. Die Story: ganz ähnlich wie die aus Niehl. Ihr Sohn habe ein Kind überfahren, hatte der Beamte der 92-Jährigen am Telefon erzählt. Man habe ihn verhaftet. Und nun brauche er 100 000 Euro, um auf Kaution freizukommen.Die Dame allerdings ließ sich nicht beirren und rief ihren Sohn an, der die Sache dann aufklärte.

Anders lief es im vergangenen Sommer bei einer 81-Jährigen aus dem Bitburger Land. Die ältere Frau übergab nach einem ganz ähnlichen Gespräch 20 000 Euro an einen falschen Schwiegersohn, der angeblich eine teure Auto-Inspektion bezahlen musste.

Und das passiert laut Polizei häufiger als man denken würde. „Auch in diesem Jahr hat es schon erfolgreiche Betrügereien in der Region gegeben“, sagt Igelmund. Denn die Täter seien geschickt darin, die Leute ins Gespräch zu verwickeln und Druck aufzubauen: „Und selbst wenn es den Tätern in nur einem von 1000 Fällen gelingt, ihr Opfer zu überzeugen, ist das für sie ein Erfolg.“ Schließlich gehe es oft um hohe Summen.

Haben sie ihre Beute in der Tasche, sind die Betrüger meist schnell über alle Berge. Die Boten zu schnappen, das gelingt zwar schon mal. Die organisierten Strukturen dahinter, die meist aus dem Ausland aus operieren, gestaltet sich aber als schwierig. Zumal für eine lokale Polizeidienststelle.

Neben den Ermittlungen setzten die Inspektionen in der Region Trier daher seit einigen Jahren verstärkt auf Präventionsarbeit. So versuchen Beamte etwa über Kindertagesstätten zu Senioren durchzudringen. Unter dem Motto „Liebe Oma, lieber Opa - lasst Euch nicht reinlegen!“, sollen Enkel für die Gefahr sensibilisiert werden ihre Großeltern warnen.

Auch Maria Heinen aus Niehl war es ein Anliegen, ihre Mitbürger vor der Masche zu warnen. Denn den Schock, den sie durch den Anruf erlebt hat, würde sie anderen gerne ersparen.