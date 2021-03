Kriminalität : Liebe gesucht, Betrügerin gefunden: Junge Eifelerin vor Gericht

Bitburg Eine junge Frau soll zwei Männer über eine Single-Börse im Internet ausgenommen haben. Jetzt wird ihr der Prozess gemacht.

Online-Dating boomt, nicht erst seit der Pandemie. Hat unserseins den Liebsten oder die Liebste noch auf der Kirmes, beim Karneval oder in der Kneipe kennengelernt, bahnen sich Beziehungen heute immer öfter im Internet an.

Singlebörsen und Apps wie Tinder oder Lovoo verzeichnen seit Monaten steigende Nutzungszahlen. Nur ein Klick ist hier nötig, um Kontakt zu Traumfrau oder Traummann aufzunehmen. Was in Corona-Zeiten, wo man sich ja erstmal nicht so nahe kommen soll, freilich Vorteile hat.