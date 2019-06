Strafverfahren vor dem Landgericht Trier : Was geschah vor und im Café in Lüttich?

Trier/Burbach Betrugsprozess: Zeugen sollen Licht ins Dunkel um die vermeintliche Geldübergabe für die Eifeler Golfanlage bringen.

Die Geschichte bietet Stoff für einen Kriminalroman: Auf einer Herrentoilette im Café Saga in Lüttich wird einem verdeckten Ermittler von einem vermeintlichen Geschäftsmann ein Koffer angeboten, in dem sich wie vereinbart eine größere Geldsumme befindet. Dabei handelt es sich aber größtenteils um Falschgeld, nur die oberen sechs Scheine sind echt. Der Deal ist durch ein fingiertes Kaufinteresse an einer Golfanlage in der Eifel zustande gekommen.

Als sich der Ermittler und G., der Mann mit dem Koffer, dann am Auto des V-Manns befinden, greift ein Sondereinsatzkommando der belgischen Bundespolizei zu und nimmt G. fest. Außer ihm werden noch vier weitere Männer und eine Frau an diesem 27. September 2018 in Lüttich festgenommen. Darunter eine Mutter mit ihrem erwachsenen Sohn, die an einem Brunnen in der Nähe des Cafés saßen und zwei weitere Männer, die auf einer Terrasse eines anderen Cafés Platz genommen hatten. Sie sollen laut Polizei während des Deals untereinander im Kontakt gestanden haben und zuvor auch zusammen mit zwei Autos mit deutschem Kennzeichen nach Lüttich angereist sein. Die sechs stehen nun wieder vor dem Landgericht Trier, zwei Verhandlungstermine hat es bislang schon gegeben (der TV berichtete).

An diesem Prozesstag möchte der Vorsitzende Richter der 3. Großen Strafkammer, Armin Hardt, Licht ins Dunkel um die Geldübergabe in der Lütticher Innenstadt bringen. Dabei ist es schon gar nicht so einfach, den Verhandlungstag ans Laufen zu bekommen. Erst sind die Verteidiger nicht ausreichend mit Steckdosen versorgt, dann sind noch nicht alle Angeklagten im Saal 70 angekommen, dann fehlt noch eine zweite Dolmetscherin für Französisch. Einer der Angeklagten hat noch eine Übersetzerin für Serbisch an seiner Seite.

Die zweite Dolmetscherin war zwar eigentlich pünktlich, dann hatte man ihr gesagt, dass die Sitzung erst um 10.30 Uhr beginnen würde. „Ich habe schon keine Lust mehr“, sagt der Richter. „Wie wäre es mit hitzefrei. Geht ja nicht, wir haben ja Angeklagte hier.“ Als die zweite Übersetzerin da ist, wird der erste Zeuge in den Zeugenstand gerufen. Dann fällt auf, dass die Personalien der Übersetzerinnen nicht aufgenommen worden waren. Dann gibt es einen Notfall in Saal 54. Einer der acht Justizbeamten muss mit dem Notfallrucksack kurz die Sitzung verlassen. Nachdem er zurück ist und die Personalien erledigt sind, berichtet ein Beamter der Kriminaldirektion Trier (KD) von dem Betrugsfall um den Golfplatz in der Eifel. Demnach war ein gewisser „Gallo“ aus Italien an den Betreiber der Golfanlage herangetreten und hatte Kaufinteresse signalisiert. Es gab ein erstes Treffen in Turin, an dem besagter Gallo aber gar nicht teilnahm. Ein weiteres Treffen scheitert, der Kontakt bricht ab. Dann meldet sich besagter Gallo wieder in der Eifel und schlägt eine Geldübergabe in Venedig vor. Der Eifeler Geschäftsmann, längst misstrauisch geworden, schaltet die Polizei ein, die wiederum einen verdeckten Ermittler einsetzt. Die Verhandlungen gehen weiter. Für die Übergabe einer Anzahlung von einer Million Euro und einem Geldtausch von 460 000 in 500er-Scheinen und 400 000 Euro in kleinen Scheinen wird schließlich ein Café in Lüttich ausgewählt. Weitere Akteure kommen auf der Seite der vermeintlichen Interessenten hinzu, ein „Vetermann“, „Nathan Levy“, ein gewisser „Boris“. Der verdeckte Ermittler kommt als angeblicher Neffe des Golfplatzbesitzers ins Café Saga und trifft dort auf die späteren Angeklagten G. und St. In der Herrentoilette wird schließlich das Geld gesichtet.