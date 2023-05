Blaulicht Betrunkener Autofahrer beschädigt Garage

Uersfeld · Stark alkoholisiert ist ein 63-jähriger Autofahrer in Uersfeld mit seinem Auto in ein Garagentor gekracht. Gegen 13.40 Uhr sei der Mann laut Mitteilung der Polizeiinspektion Daun beim Versuch in einer Hofeinfahrt einzuparken gegen das Tor gefahren.

01.05.2023, 16:46 Uhr

Der angetrunkene Autofahrer versuchte vermutlich einzuparken. Foto: dpa/Carsten Rehder