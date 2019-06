Unser Dorf hat Zukunft 2019 : Bereit für eine gemeinsame Zukunft

Bettingen Bettingen hat beim Landesentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Jetzt geht es gegen 30 weitere Orte deutschlandweit um Gold- und Silbermedaillen.

Bereits am 11. Juli sollen die Gewinner feststehen. Am Mittwoch kam daher die Kommission des Bundes vorbei, um sich selbst ein Bild zu machen. Die Delegation wird von vielen Gemeindemitgliedern empfangen. Vor dem Jugendheim singen Kinder für die zwölfköpfige Jury aus Experten mit dem Vorsitzenden Elmar Henke. Eine Präsentation im Anschluss gibt einen Überblick über das Dorf selbst, was Bettingen auszeichnet und bewegt.

In Zukunft soll eine bessere Anbindung an den ÖPNV und eine weitere Verbesserung der Infrastruktur geschaffen sowie gegen den innerdörflichen Leerstand vorgegangen werden. Stillstand ist in Bettingen also nicht zu erwarten, eher das Gegenteil. Wie Elmar Hanke treffend in seiner Abschlussrede sagt: „Bettingen ist sehr reich an bürgerschaftlichem Engagement und wunderschöner Landschaft in der Eifel.“ Positiv wurden die kontinuierliche Entwicklung und gute Vorbereitung sowie die konsequente Durchführung der gefassten Pläne bewertet.