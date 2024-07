Nach 30 Jahren Wie einem Eifeldorf ein Machtwechsel gelingt, wie er im Buche steht

Bettingen · Wenn der Ortsbürgermeister aufhört, gibt es in mancher Gemeinde Probleme. Muss sich ja erst mal jemand finden, der den Job machen will. Wer wissen will, wie eine perfekte Übergabe funktioniert, der sollte nach Bettingen schauen.

16.07.2024 , 06:12 Uhr

Olaf Böhmer ist der neue Ortsbürgermeister von Bettingen. Foto: SPD Bitburger Land

Von Christian Thome Redaktion Eifel