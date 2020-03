Insektenschutz : Bettinger Landwirte schützen Insekten, erhalten Auszeichnung und werben nun für ihre Ziele

Johannes (links) und Peter Weier wurden auf der Grünen Woche in Berlin für ihren Einsatz in Sachen Insektenschutz ausgezeichnet. Foto: TV/Christian Brueggemann/TopAgrar

Bettingen/Berlin Die Landwirte Peter und Johannes Weier wurden auf der grünen Woche in Berlin für ihre Mühen im Insektenschutz ausgezeichnet. Sie wollen nun weiter für ihre Ziele werben.

Die Brüder sind Naturschützer und stehen wie kaum ein anderer Betrieb in Deutschland für Vielfalt und Nachhaltigkeit ein. Ihr Hof wurde auf der Grünen Woche, einer internationalen Landwirtschaftsfachmesse, in Berlin als zweitbester Insektenschützer in ganz Deutschland ausgezeichnet.

„Das wird traditionell in der Eifel angebaut, ist aber seit Beginn der Industrialisierung ein wenig in Vergessenheit geraten“, erklärt Peter Weier. Besonders gut an der Luzerne sei ihre späte Blüte gegen Ende August, sodass Insekten vital in die Winterruhe gehen können.