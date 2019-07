Malberg : Bewegungskünste und Zirkustheater

Malberg Für den Workshop Bewegungskünste und Zirkustheater auf Schloss Malberg im Rahmen des Jugendkulturfestivals Sommerheckmeck von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, sind noch Plätze frei. Seit zehn Jahren stehen Tobias Kirstgen und Daniel Lorenz schon gemeinsam mit drei weiteren Kollegen als Zirkustheater StandArt auf der Bühne.

Kinder und Jugendliche ab der vierten Klasse haben die Möglichkeit, eine Woche in die Welt des Zirkus einzutauchen. In dem fünftägigen Workshop werden die Teilnehmenden in die Grundlagen der Akrobatik, der Jonglage, der Equilibristik, der Zauberei und der Clownerie eingeführt. Am Ende führen sie ihre Kunststücke in einer großen Abschlussshow vor.