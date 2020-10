Bibelgespräche : Die Bibel zu Hause nutzen

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung veranstaltet am Dienstag, 27. Oktober, um 10 Uhr ein Bibelgespräch unter der Leitung von Pfarrer Walter Bongartz. Er macht den Teilnehmern Vorschläge und zeigt mögliche Formen und Hilfsmittel für tägliche Bibellesungen zuhause auf. Anmeldung bis Montag, 21. Oktober, unter Telefon 06525/933950 oder per E-Mail an hdb@caritas-westeifel.de