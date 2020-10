BICKENDORF : Bickendorf darf nicht ausscheren

BICKENDORF Zu teuer, zu wenig Nutzen: Die Gemeinde ist seit Jahrzehnten Mitglied des Zweckverbands Stausee Bitburg, würde diesen aber gerne verlassen. Doch die Verbandsgemeinde Bitburger Land ist nicht bereit, den Anteil zu übernehmen.

Der feine Unterschied zum Mietverhältnis ist aber der, dass es beim Zweckverband keine Kündigungsfrist gibt. Wer den Zusammenschluss verlassen will, benötigt dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Verbandsversammlung. Und derzeit sieht es, was das betrifft, für Bickendorf recht schlecht aus. Denn fest steht: Die Verbandsgemeinde Bitburger Land, die mit 30 Prozent am Zweckverband beteiligt ist, wird diesen Anteil nicht übernehmen.

So haben sowohl der Hauptausschuss als auch der Verbandsgemeinderat in ihren Sitzungen einstimmig dagegen gestimmt. Die VG sehe sich nicht in der Lage, den Anteil der Gemeinde Bickendorf (jährlich 2800 Euro) zu übernehmen, heißt es dazu in der Beschlussempfehlung des Hauptausschusses an den VG-Rat, der sich dieser Ansicht dann ohne Diskussion in seiner Sitzung vor wenigen Tagen einstimmig anschloss.