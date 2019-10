Nachricht im Bild : Bickendorfer gründen Förderverein

54 Jahre jung ist die Freundschaft zwischen der Brandweer Kruibeke/Belgien und der Freiwilligen Feuerwehr Holsthum. Und dieses Ereignis wurde am letzten Wochenende gebührend gefeiert. Die Holsthumer hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und ein sehr persönliches Programm vorbereitet, das den Teilnehmern viele Gelegenheiten zu freundschaftlichen Gesprächen bot. Nahezu 40 Gäste und die Gastgeber machten davon rege Gebrauch. Nach der Ankunft Freunde aus Belgien gings in die meist privaten Quartiere, zum kleinen Mittagessen und anschließend gab es eine Wanderung auf dem Holsthumer Rundweg zur römischen Villa und zur Rochuskapelle. Dort erfuhr man, dass das Rochus-Mosaik, eine gemeinsame Spendenaktion von Kruibeker und Holsthumer Feuerwehrleuten und Bürgern, fast auf den Tag genau vor 40 Jahren eigeweiht worden war. Ein großes Abendessen und den offiziellen Teil des Treffens mit Reden und Geschenkeübergaben fand in der Schlossscheune statt. Die Stimmung war bestens. Daran hatten die Holsthumer Hopfendudler einen gewichtigen Anteil. Mit bekannten Polka-Titeln brachten sie die Anwesenden in Schwung. Und zur anschließenden Tanzmusik wurde heftig getanzt. Mit einer Kranzniederlegung im Angedenken an die verstorbenen Feuerwehrkameraden und einem Frühschoppen am Sonntag begann der zweite Tag des Treffens. Ein gemeinsames Mittagessen und Kaffee mit einem großen Angebot an verschiedenen Kuchen und Torten ging das Treffen am Nachmittag zu Ende. Mit dem Bürgermeister von Kruibeke, Dimitri Van Laere, konnten die Gastgeber einen besonderen Gast begrüßen. Er hatte am Samstag Geburtstag, trotzdem hat er es sich nicht nehmen lassen, an dieser Verbrüderungsfeier teilzunehmen, was als Beweis für die Bedeutung der langjährigen Freundschaft ist. Vor 13 Jahren fand das letzte beliebte Nimsrock Festival in Bickendorf statt. Nun soll das Rock Event im kommenden Jahre auf der Motorradwiese wiederbelebt werden. Dafür wurde jetzt der „Förderverein Bickendorf hilft e.V.“ ins Leben gerufen. Zu der Gründungsversammlung waren fast 40 Interessierte gekommen. Zweck des Vereins ist ausschließlich die Ausrichtung von Benefizveranstaltungen, deren Erlös zur Unterstützung hilfsbedürftiger Einrichtungen oder Institutionen sein wird. So richtet der „Förderverein Bickendorf hilft e.V.“ am 1. August 2020 wieder ein Nimsrock Festival aus. Hochkarätige Bands haben bereits signalisiert die Benefizveranstaltung deren Erlös in 2020 für Special Olympics Rheinland-Pfalz, der Sportorganisation für geistig behinderte Menschen sein wird, zu unterstützen. Bei den Vorstandswahlen wurde Wilfried Kootz zum Vorsitzenden gewählt. Dessen Stellvertreter sind Bernd Lichtenthäler und Michael Klankert. Als Kassenwartin wurde Beth Klankert gewählt. Weiterhin in den Vorstand wurden einstimmig als Beisitzer gewählt: Oliver Klankert, Ulla Lill, Claudia Casper, Christian Theisen und Herbert Klankert. Als Kassenprüfer fungieren Franz-Rudolf Sonnen und Norbert Schackmann. Interessierte die in dem Förderverein mitwirken möchten können sich an den Vorsitzenden Wilfried Kootz (Telefon 0160-90569543) oder an eines der Vorstandsmitglieder wenden. Bildunterzeile: Im Bild die Mitglieder des Vorstandes des neu gegründeten Vereins „Förderverein Bickendorf hilft e.V. Foto: F.R. Sonnen. Foto: Förderverein Bickendorf/F. R. Sonnen/F. R. Sonnen