Glaube : Schnitzeljagd und Klappern zu Ostern

Bickendorf Wegen der Corona-Krise findet wie im vorigen Jahr ein etwas anderes Oster-Klappern in Bickendorf statt. Geklappert wird jeweils eine halbe Stunde vor den Gottesdiensten an Karfreitag und Karsamstag, sowie morgens um 6.30 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends um 18.30 Uhr vor der eigenen Haustür oder am Fenster.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken