Einkaufen : „Bickendorfer Lädchen“ In Bickendorf öffnet nach Jahrzehnten wieder ein Dorfladen

Ulla und Shirley Lill (v.l.) eröffnen am 1. Juli in Bickendorf nach 30 Jahren wieder einen Dorfladen. Sehr zur Freude von Ortsbürgermeister Dietmar Tures. Foto: TV/Wilfried Kootz

Bickendorf Nach 30 Jahren gibt es wieder eine Einkaufsmöglichkeit in Bickendorf. Hier gibt es alles für den täglichen Bedarf von frischem Obst und Gemüse bis zu Hygieneartikeln und belegten Brötchen mit Coffee to go.