AKTION : Bickendorfer Lichterglanz

Bickendorfer Lichterglanz

Bickendorf Die Bickendorfer haben an sechs Tagen den Ortsbereich in ein besonderes Licht gerückt. Unter dem Titel „Bickendorf: 100 Jahre unter Strom“ wurde der Beginn des elektronischen Zeitalters in Bickendorf gefeiert.

Zwölf illuminierte Gebäude, mehr als 70 geschmückte Weihnachtsbäume an den Straßenlampen und die Weihnachtsbeleuchtung sorgten für Lichterglanz.