Fastnacht : Bickendorfer Möhnen ziehen durchs Dorf

Bickendorf (red) An Weiberdonnerstag waren auch die Möhnen in Bickendorf wieder im Dorf unterwegs. Pünktlich um 11.11 Uhr startete man den Tag mit einem Besuch und einem großzügigen Frühstück bei Ortsbürgermeister Dietmar Tures. In lustiger Runde ging es dann zum Dorfrundgang und den Abschluss bildete ein Besuch im Bickendorfer Büdchen. Foto: tv/Gemeinde