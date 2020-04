Mutmacher : Bickendorfer Ostergrüße kommen in die Tüte

Bickendorf Ostern alleine feiern? Das kann in Zeiten von Corona passieren, wenn man zur Risikogruppe gehört. Die Bickendorfer wollen diesen Menschen eine kleine Freude bereiten.

Dieses Schicksal teilen diejenigen, die in Zeiten von Corona zur Risikogruppen gehören: Senioren, Erkrankte, Menschen in Quarantäne oder mit Vorerkrankungen. Das ist auch in Bickendorf so. Damit diese Menschen sich nicht allein gelassen fühlen, hat der Förderverein Bickendorf in Zusammenarbeit mit Sponsoren, dem Rewe Markt Hans-Peter Fuchs in Prüm und Pastor Berthold Fochs eine besondere Aktion geplant. Am Karfreitag werden Helfer Ostertüten an 85 Menschen im Ort verteilen. Inhalt: Bio-Ostereier, Leckeres wie ein Schoko-Osterhase sowie eine Osterkerze mit einem Ostergruß der Kirchengemeinde.