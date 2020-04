Soziales : Bickendorfer packen Süßes für Schule in Prüm ein

Natalie Krütten (Mitte), Konrektorin der Astrid-Lindgren-Schule in Prüm, mit Freiwilligen des Fördervereins Bickendorf hilft e.V. Foto: Wilfried Kootz Bickendorfer bereiten Förderschule in Prüm eine Freude zum Schulbeginn BICKENDORF/PRÜM (red) Dank zweier Sponsoren, Hans-Peter Fuchs vom Prümer Rewe-Markt und Larisa Müller vom Action-Markt in Bitburg, gab es in Bickendorf eine Hilfsaktion: Mit Beginn des Unterrichts bekommen alle etwa 150 Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Schule in Prüm einen süßen Willkommengruß nach der Zwangspause und den Osterferien. Es sei eine „tolle Aktion, bei der wir gerne dabei sind und viele Leckereien in die Tüten packen“, war aus dem Kreis der Helferinnen und Helfer zu hören. „Die Astrid-Lindgren-Schule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche Entwicklung, Lernen und Sprache liegt uns sehr am Herzen und das Ziel der Schule zur Teilhabe am Leben in allen Bereichen und somit eine Brücke fürs Leben zu schaffen, ist in der heutigen Zeit sehr wichtig“, sagt Wilfried Kootz, Ideengeber der Aktion und Vorsitzender des Fördervereins Bickendorf hilft e.V. „Wir tragen mit dieser kleinen Geste zum Schulbeginn mit dazu dabei.“ Foto: Wilfried Kootz Foto: Wilfried Kootz