Vereine : Bickendorfer planen Termine

Bickendorf (red) Auf Einladung von Ortsbürgermeister Dietmar Tures fand noch vor dem erneuten Lockdown ein Treffen aller Vereinsvorsitzenden, von Vertretern der Schule, Kirchengemeinde und der Kindertagesstätte statt.

Man blickte ins Jahr 2021 und terminierte einige Veranstaltungen, insbesondere ab dem Frühjahr. Vorausgesetzt, die gesetzlichen Bestimmungen lassen das zu, will man das zehnjährige Bestehen des Seniorentreffs feiern. Eine Fronleichnamsprozession und ein Pfarrfest sollen am 6. Juni stattfinden. Schwerpunkte sollen der Rad-Erlebnistag „Nim(m)s Rad“ am Pfingstwochenende sein sowie das Nimsrock-Festival zugunsten von Special Olympics Rheinland-Pfalz am 7. August. Am zweiten Septemberwochenende soll das in 2020 ausgefallene Dorffest mit Dorfolympiade stattfinden.