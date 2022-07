Sommerfestival Bitburg : So sehen Sieger aus

Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Zehn Mannschaften haben sich bei der 40. Auflage des Bierfassrollens in Bitburg gemessen. Die Sieger? Wieder ein mal Mötsch – und zwar die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr, die den Parcours mit einer Gesamtzeit von einer Minute, zwölf Sekunden gemeistert haben – 300 Millisekunden schneller, als das Team Mötsch 3.

Bitburg (de) Beste Stimmung beim Sommerfestival in Bitburg – die kleine Schwester vom Folklore-Festival. Natürlich fehlen die Gruppen aus aller Herren Länder, die sonst am zweiten Juli-Wochenende in Bitburg für Muli-Kulti-Zauber sorgen. Es gibt weder einen Einzug der Nationen, noch einen Umzug. Aber: Die Stadt hat für jede Menge Musik gesorgt. Das Programm auf den drei Bühnen sowie am Petersplatz ist abwechslungsreich. Und selbstverständlich sind auch alte Freunde wie die Götz Buam aus Jagsthausen oder Coronation Brass aus Wales wieder mit an Bord und sorgen zusammen mit Musikvereinen und vielen Bands für eine tolle Stimmung in der ganzen Stadt.

Der Freitagabend ist nicht ganz so voll gewesen wie üblich. Aber das tat der Feierlaune der Gäste keinen Abbruch. Am Grünen See rockte die Band Corona die Bühne, während am Spittel die Moneyrollers genau deshalb leider nicht spielen konnten, weshalb dort kurzfristig die Band Timeless aus Prüm eingesprungen ist. Metal und Death-Metal wiederum gab es auf der Bühne beim Retro-Grenzlandtreffen von Frank Lippert am Beda-Platz, wo 600 bis 700 Leute feierten. Headbangen inklusive.

Am Samstagnachmittag ist die Stadt gut gefüllt. Es gibt Unterhaltungsprogramm für Kinder am Spittel, Musik am Petersplatz und natürlich das legendäre Bierfassrollen im Karenweg, bei dem gleich drei Mannschaften aus Mötsch an den Start gehen – und schließlich das Team der Freiwilligen Feuerwehr das Rennen für sich entscheidet. Bei den Damen gewinnen die Schnellen Eifelmädels mit einer Gesamtzeit von drei Minuten, zwölf Sekunden vor dem Team der Bitburger Volkstanzgruppe. Naja, und klar: Etwas Folklore gibt es dann auch. Gruppen aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden unterhielten die Gäste tanzend und musizierend in alter Tracht.