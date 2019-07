Tradition : Die Schnellsten am Fass sind ermittelt

Orsfeld. Einer der Höhepunkte der traditionsreichen Pittischkirmes in Orsfeld war wieder einmal das Bierfassrollen. Bei den Frauen kamen die Creativen Meisterroller vor Yes we can drink und dem Altenheim Marienhof ins Ziel. Bei d en Männern gewann die Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr Wilsecker Etteldorf vor der Volkstanzgruppe und der KG Würfel. Beim Skatturnier punktete Jürgen Weides ganz vorne und beim Lebendkickerturnier siegte das Team Gindorf. Foto: Melanie Mues. Foto: Melanie Mues