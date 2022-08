Wettbewerb : Eifeler Meisterschaft im Fassweitwurf in Ehlenz

15 Teams mit jeweils vier Personen traten an. Foto: Hans Krämer

Ehlenz Seit 2019 wird die Beachparty in Ehlenz veranstaltet. Nachdem am Samstag bei der Schlagerparty bereits kräftig gefeiert worden war, gab es am Sonntag zum ersten Mal ein Bierfassweitwerfen.

