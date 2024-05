Ob Biergarten oder Café Zehn Gastro-Tipps bei schönem Wetter in der Eifel

Bitburg-Prüm/Vulkaneifel · Kaffee an den Maaren, ein Bier am Hahnplatz, Kuchen im Schatten der Burg. In der Eifel gibt’s einige schöne Terrassen und Biergärten, in denen Gäste die Sonne genießen können. Diese hier zum Beispiel.

06.05.2024 , 12:53 Uhr

Link zur Paywall Schöne Außenterrassen in der Eifel 11 Bilder Foto: TV/Christian Thome