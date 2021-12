Genuss : Aus Liebe zum Hopfen – Bitburger Ehepaar lässt sich zu Biersommeliers ausbilden

Patrick und Nadja Schäfer aus Bitburg haben sich zu Biersommeliers ausbilden lassen und nun selbstständig gemacht. Foto: Frank Auffenberg Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Nadja und Patrick Schäfer aus Bitburg haben aus ihrem Hobby einen Nebenberuf gemacht. Sie nahmen an einem der ersten Online-Ausbildungskurse für angehende Bier-Sommeliers teil.

Wann ist ein Hobby nur eine reine Freizeitbeschäftigung und wann oder auch wie wird es zu einem Nebenberuf? Patrick und Nadja Schäfer aus Bitburg standen vor genau dieser Frage, als sie mitten in der Corona-Pandemie den Entschluss fassten, ihre Leidenschaft fürs Bier auf eine professionellere Stufe zu heben. Über drei Monate ließen sie sich zu Biersommeliers ausbilden.

„Wer in Bitburg aufwächst, bekommt das Interesse und die Freude am Bier irgendwie schon in die Wiege gelegt. Das Interesse war also eh schon da. Nach einem Biertasting in Köln 2012 wurde es immer größer. So groß, dass ich 2015 meinen Bierblog Hoppithek im Internet ins Leben rief“, sagt der Servicetechniker für Bürokommunikation.

Info Experten für die Beurteilung von Bieren Biersommeliers sind Experten für die Beurteilung von Bieren. Sommelier ist dabei ein Ausdruck der aus dem Bereich des Weins entliehen wurde. Biersommelier ist allerdings kein geschützter Begriff oder Ausbildungsberuf. Die Arbeitsfelder von Biersommeliers sind breit aufgestellt. Sie beraten ebenso Brauereien wie Gastronomen, können sich als Wertungsrichter bei Wettbewerben fortbilden lassen oder bei Bierproben als Fachleute die Gäste begleiten. Zu den erworbenen Kenntnissen gehören die Vorgänge beim Brauen, Rohstoffkunde, Biergeschichte, Bierstile, Bierpräsentation und im allgemeinen auch der gesamte Biermarkt. Ebenfalls erlernt werden Schanktechniken, Bierbegleitungen zum Essen, Sensorik-Training, Lebensmittelrecht sowie die Themenfelder Bier und Gesundheit.

Noch ganz im Privaten habe er zusammen mit seiner Frau Nadja Schäfer die ersten Verkostungen gemacht. „Und ich war sehr gerne mit dabei und auch gleich damit begonnen, mit ihm darüber zu sprechen, wonach was schmeckt, welche Gerüche ich wahrnehme und wie ein Bier insgesamt zu bewerten ist“, sagt sie. Der Blog sei schließlich sehr schnell, sagt Schäfer, immer größer geworden. „Die Leute, die sich mit dem Thema befassen, gaben ziemlich gutes Feedback und so wurde die Sache immer größer“, sagt er. „Es machte auch immer mehr Spaß, je tiefer man in der Materie war, aber die Arbeit an der Hoppithek wurde auch immer zeitintensiver“, sagt Patrick Schäfer.

Nach und nach seien sie beide immer besser vernetzt gewesen. „Spätestens als die ersten Reaktionen kamen wie ‚Ich habe von euch gehört’ habe man sich nicht nur gefreut sondern auch gefragt, wie es nun weitergehen könnte. „Dann hörten wir von diesem Kurs“, sagt Patrick Schäfer. Schon vorher hätten er und seine Frau mit der Biersommelier-Ausbildung geliebäugelt. „Voll berufstätig mit Kind war da aber letztlich erstmal nicht daran zu denken“, sagt die Rechtsanwaltsfachangestellte. Einfach für zwei Wochen an den Präsenzkursen in München oder Salzburg teilnehmen sei einfach keine Option gewesen, ergänzt er.

Der Zufall habe dann plötzlich die Sache ins Rollen gebracht. „Ein Bekannter aus Koblenz nahm an dem ersten Online-Seminar der Deutschen Bierakademie teil und unser Interesse war geweckt“, sagt Nadja Schäfer. Erst fragte sich das Ehepaar, ob eine Ausbildung in virtueller Form überhaupt machbar oder sinnvoll ist. „Nach kurzer Zeit dachten wir aber: ‚Jetzt oder nie’ und meldeten uns an“, sagt die 30-Jährige. „Bald kam ein Bierpaket mit 100 Bieren für die drei Monate des Kurses. Das waren die Biere, die dann in den wöchentlichen Seminarstunden gemeinsam verkostet wurden.“ Und ja, das habe sehr gut funktioniert, betont Patrick Schäfer. Dass es nicht um gemütliches Trinken gegangen sei, sondern eben um Lernen und Wissensvermittlung, sei auch schon daran zu erkennen gewesen, dass jeder ein eigenes Zimmer für den Kurs bezogen habe. „Beide vor einer Kamera? Das ging einfach nicht.“

„Man muss schon Bier mögen“, sagt sie und lacht. Das liege ja auf der Hand, aber wenn man Interesse habe, dann sei das Seminar eine gute Sache. „Von Grund auf lernten wir nicht nur alles über die Geschichte des Bieres, die Bierländer und Bierwelten – also die verschiedenen Sorten – und das Brauen, sondern vor allem vermittelte man uns auch das sprachliche Rüstzeug, das gebraucht wird, um Bier zu beschreiben.“ Und selbst das Thema Sucht sei nicht ausgelassen worden. „Ein Bereich, der bei aller Begeisterung fürs Bier nicht vergessen werden sollte.“

Und nun? Was stellen die Schäfers mit ihrem Titel „International Beer Sommelier“ (siehe Info) nun an? „Das fragten wir uns auch. Wir gingen nach dem Kursende erstmal in den Urlaub. Das mag komisch klingen, aber es war halt auch sehr intensiv und letztlich auch eine ganz schön große Menge an Stoff, den wir lernen mussten“, sagt der 37-Jährige. Erst nach dem Kurs hat das Paar den Beschluss gefasst, aus dem einstigen Hobby nun einen Nebenberuf zu machen. „Wir sind bestens ausgebildet, können unser Wissen vermitteln und wollen das auch. So haben wir aus dem Blog heraus nun auch unsere eigene Hoppithek GbR gegründet“, sagt Nadja Schäfer. „Wir bieten nun alle Dienstleistungen an, die ein Biersommelier leisten kann. Von Beratungen für Gastronomen bis hin zu großen und kleinen Bierverkostungen.“

Das erste Biertasting absolvierten die Schäfers erfolgreich im September. „Ich war aufgeregt, nach der Veranstaltung aber auch regelrecht euphorisch – so viel Freude hat es gemacht“, sagt Nadja Schäfer. Einen Liebling unter all den vielen Bieren der Welt könne und wolle sie übrigens nicht ausmachen. „Es gibt einfach viel zu viele. Für jede Lebenssituation, für jede Zeit gibt es ein anderes Bier, dass gerade perfekt passt“, sagt sie. Man könne sicher mal ein Bier ausmachen, dass besonders gerne getrunken werde, aber: „Der Moment macht das Bier.“

Im Urlaub sei man beispielsweise schnell für eine besondere Sorte zu begeistern: „Wenn Sie dann daheim eine Flasche öffnen, kann die zwar noch schmecken, aber der Zauber ist plötzlich weg.“

Ein Thema treibe sie übrigens noch weiter um: Frauen und Bier. „Ich will es vorsichtig ausdrücken, indem ich sage, dass es ausbaufähig ist. Die Vorurteile sind unter Biertrinkern in dieser Hinsicht groß. So erwartet man gern mal von Frauen, dass sie die leichten süffigen Biere mögen. Dass ich eventuell einen ganz anderen Geschmack habe, darauf kommt nicht jeder.“ Patrick Schäfer ergänzt: „Hand aufs Herz — meine Frau hat eine deutlich bessere Sensorik als ich. Es sind halt wirklich nur Vorurteile.“