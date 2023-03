Beda-Markt Bitburg im Rückblick Stärken und Schwächen des neuen Beda-Markt-Konzepts

Profil der Stadthallen-Ausstellung: Es war mal eine Frauenmesse, wurde erweitert um die Bereiche Fitness und Wohlfühlen und sollte auch Häuser finanziell wie energetisch fit für die Zukunft machen. Der Bogen also war weit gespannt, was sich in einer großen Bandbreite der Aussteller widerspiegelte – von Fitness-Studios über Schmuckanbieter bis hin zur Bundesbank, Babystramplern oder einem Hersteller von Zaunanlagen. Da war zwar für jeden was dabei, aber schön wäre, wenn dieser Ausstellungsbereich ein griffiges Profil hätte – etwa alles rund um Haus und Hof oder Gesundheit und Fitness oder Schönheit und Kosmetik. So war es von allem etwas, ohne richtigen Schwerpunkt. Da die Halle samt Vorplatz und Innenhof ja auch mehr Raum bietet, als insgesamt genutzt wurde, ließen sich auch mehrere Schwerpunkte an verschiedenen, von einander getrennten Ausstellungsbereichen umsetzen.