Auf dem Kalvarienberg in Prüm erinnert seit 1979 ein sieben Meter hohes, von Johann Baptist Lenz geschaffenes Gedenkkreuz aus Basalt an die Explosionskatastrophe vom Winter 1949. Ein Munititionslager unter dem Berg geriet damals in Brand und sprengte einen der größten von einer Explosion geschaffenen Krater der Welt ins Erdreich. Die Ursache der Explosion, bei der die Stadt stark zerstört und 12 Menschen getötet wurden, konnte nie geklärt werden. Der bis heute sichtbare Explosionskrater ist einer der größten, die von Menschenhand verursacht wurden.