Nachhaltig wirtschaften : Alles online: Vortrag und Diskussion

Kyllburg (red) Die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel lädt ein zu einem Online-Vortrag mit Diskussion am Freitag, 29. Mai, um 19 Uhr. Thema ist das Bildungs- und Kooperationsnetzwerk Myzelium in Trier.

In dem Zusammenschuss geht es gemeinschaftsbasierte Gründungen und Unternehmen mit Sitz in Trier.

In Anlehnung an den genossenschaftlichen Gedanken und die solidarische Landwirtschaft haben Michaela Hausdorf und Timo Wans das alternative Geschäftsmodell entwickelt, das an diesem Abend vorgestellt wird.