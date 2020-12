Corona-Pandemie : Corona-Ausbruch im Körpericher Heim: Lage entspannt sich

Bitburg/Körperich Vom bisherigen Höchststand von 214 Fällen am vergangenen Samstag hat sich die Situation im Eifelkreis auf aktuell 165 Fälle verbessert.

Wie schnell sich das Virus in einem Altenheim verbreiten kann, hat im Eifelkreis das Beispiel des St.-Vinzenz-Haus in Körperich gezeigt. In dem Alten- und Pflegeheim haben sich 44 der insgesamt 59 Bewohner mit Corona angesteckt sowie 29 der insgesamt 75 Beschäftigten. Drei der infizierten Heimbewohner sind in den vergangenen Tagen gestorben, sie litten alle an diversen Vorerkrankungen.

Zudem sind drei weitere Senioren, die nicht in einem Altenheim lebten, diesen Monat mit oder an einer Corona-Infektion gestorben. Damit hat sich die Zahl der mit Corona verstorbenen Menschen im Eifelkreis von bisher sechs auf nun zwölf verdoppelt.

Info Die aktuellen Zahlen in den Verbandsgemeinden Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden am Freitag 41 Neuinfektionen im Eifelkreis bekannt. 29 Menschen gelten als genesen. Damit gibt es aktuell 165 Corona-Fälle im Kreis. Der Wert für die Sieben-Tages-Inzidenz fällt/steigt von 98,9 auf 112,1. Heruntergebrochen auf die einzelnen Verbandsgemeinden des Kreises sowie der kreisfreien Stadt, verteilen sich die Corona-Fälle wie folgt: Stadt Bitburg: 27 Infizierte VG Arzfeld: 8 VG Bitburger Land: 54 VG Prüm: 33 VG Speicher: 8 VG Südeifel: 35

Bei den sechs Verstorbenen, die der Eifelkreis im Dezember registriert, handelt es sich um Senioren, die im Schnitt Mitte 80 Jahre alt waren. Genauere Angaben macht die Kreisverwaltung aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Im Altenheim in Körperich entspannt sich unterdessen die Lage langsam: Derzeit sind nach Angaben der Kreisverwaltung noch sieben Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet.

Nachdem dieser jüngste Ausbruch des Virus halbwegs verkraftet ist, sinkt im Eifelkreis auch wieder die Zahl der aktuellen Fälle sowie der Inzidenzwert (siehe Info). Beide Werte lagen zwischenzeitlich dramatisch hoch. Die Zahl der aktuellen Fälle lag am 1. Dezember bei 195 und stieg binnen einer Woche auf 214. Der Inzidenzwert kletterte auf 170 Neuinfizierte binnen einer Woche auf 100 000 Einwohner (der TV berichtete).

Immerhin: Die infizierten Mitarbeiter des Altenheims haben nach Angaben der Kreisverwaltung nur in einigen wenigen Einzelfällen engste Familienmitglieder angesteckt. „Deshalb hatte der Ausbruch im Altenheim kaum Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen insgesamt im Eifelkreis“, sagt Pressesprecher Thomas Konder. Während im Vulkaneifelkreis wie auch im Kreis Bernkastel-Wittlich es inzwischen bereits Ausbrüche in mehreren Einrichtungen gab, ist im Eifelkreis bislang kein weiteres Altenheim betroffen. Die Hoffnung ist, dass das auch so bleibt und rasch mit dem Impfen begonnen werden kann. Das Impfzentrum, das der Eifelkreis in der ehemaligen Turnhalle der High School auf dem Housinggelände eingerichtet hat, ist startklar. Es fehlt nur noch der Impfstoff.

Die Eifeler scheinen sich ganz gut an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Nach Angaben des Gesundheitsamts haben die meisten Infizierten zwischen drei und fünf Kontakte, die die Kreisverwaltung dann informiert und – abhängig davon, ob dieses Symptome haben oder nicht – unter Quarantäne stellt oder zum Test bittet. Drei bis fünf Kontakte: Das sind gerade mal noch engste Familienmitglieder, engste Freunde, der eigene Haushalt sowie gegebenfalls noch ein, zwei Arbeitskollegen.

Lediglich in Ausnahmefällen, etwa in Kindertagesstätten, Schulen oder zuletzt auch im Altenheim in Körperich schnellt die Zahl der Kontakte nach oben. „Da haben wird dann auch Infizierte mit bis zu 20 Kontakten“, sagt Konder. Bisher ist es weder in Schulen noch in Kitas im Kreis zu einer Masseninfektion gekommen. Lediglich einzelne Klassen und Gruppenverbände wurden unter Quarantäne gestellt.