Kaum noch Beschwerden wegen überfüllten Behältern : Biogutcontainer in der Eifel: Mehr Tonnen, weniger Probleme

Bitburg-Prüm Im Frühjahr waren die Biogutcontainer in der Eifel ständig überfüllt. Inzwischen gibt es aber immer mehr davon, und daher auch kaum noch Beschwerden.

Überfüllten Biogutcontainer waren noch im Frühjahr ein vertrautes Bild in der Region. Weil es anfangs, gerade im Eifelkreis, viel zu wenige der damals eingeführten Behälter gab, quollen sie vielerorts über. Was sich in zahlreichen Beschwerden von Bürgern niederschlug.

Spitzenreiter ist inzwischen die Stadt Prüm, die allein in der Innenstadt inzwischen zwölf Tonnen an vier Sammelstellen bereithält. Hinzukommen weitere Behälter in Weinsfeld (1) und Dausfeld (4). Zum Vergleich: In Bitburg mit all seinen Stadtteilen gibt es sechs Standorte, in Speicher ist es nur einer mit fünf Behältern. Noch immer klafft die Anzahl der Sammelstellen im Kreis, je nach Ortslage, also weit auseinander.