Fünf Hühnermobile : Der wohl kleinste Bioladen der Eifel – und warum an den schlauen Hildes kaum einer vorbeikommt

Euscheid Der vermutlich kleinste Bioladen der Eifel steht in Euscheid. Familie Gompelmann bietet dort nicht nur Eier ihrer 1500 Hühner und Erzeugnisse aus der Rinderzucht an, sondern auch Produkte von regionalen Kollegen. Das Konzept scheint gut zu funktionieren – warum 2022 dennoch ein schwieriges Jahr war.

Zusammen mit ihrem Mann Stefan bewirtschaftet Elke Gompelmann im 146-Einwohner-Dorf Euscheid (Verbandsgemeinde Arzfeld) seit 2010 einen landwirtschaftlichen Bio-Betrieb mit Black-Angus-Rindern, Schweinen, Gänsen, Hähnen und Legehennen. Ihre Produkte findet man in vielen Supermärkten der Region. Seit 2019 haben sie auf ihrem Hof auch einen kleinen Laden, untergebracht in einem 2,5 Meter mal vier Meter großen Container.

Bioladen in Euscheid ist rund um die Uhr geöffnet – auch für die Spät-/Frühheimkehrer nach einer Party

Dort bieten sie nicht nur ihre Produkte an, sondern auch die von anderen Berufskollegen aus der Region (siehe Info) – und das an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr. „Wir haben eine Kasse des Vertrauens aufgestellt und sparen uns damit die Personalkosten. Sonst wäre das für uns überhaupt nicht rentabel“, sagt Elke Gompelmann. Seit dem vergangenen Jahr haben sie sogar ein EC-Gerät im Laden, sodass auch Kartenzahlung möglich ist.

Und wenn die Dorfjugend nach einem Fest zur frühen Morgenstunde noch Eier holen kommt, um die in der Pfanne zu braten, können die auch am nächsten Tag bezahlt werden. Da sind die Gompelmanns unkompliziert und drücken auch mal ein Auge zu.

Bauernhof Gompelmann in Euscheid produziert in Bio-Qualität

Dann kam ihnen die Idee, nicht nur die Eier, sondern auch die Althennen zu verwerten. „Wir lassen jetzt aus ihrem Fleisch Suppe oder Frikassee machen“, sagt Elke Gompelmann. Und auch sonst versuchen sie, sich immer neue Dinge einfallen zu lassen. So hatten sie in diesem Winter erstmals Gänse im Angebot. „Ich glaube, unsere Nachbarn waren froh, als die wieder weg waren. Die Gänse schnattern auch mal gerne. Das kann schon nerven“, sagt Elke Gompelmann.

Ihre Legehennen halten sie in sogenannten Hühnermobilen. Das sind Hühnerställe auf Rädern, die man von Zeit zu Zeit umpositionieren kann. Die Hühner leben dort in kleinen Einheiten zusammen, können ihre Eier legen und über Leitern auch nach draußen gehen.

Die Gompelmanns produzieren in Bioqualität. Da kostet das Ei natürlich mehr als das der Konkurrenz, die konventionell ihre Hühner hält in Ställen mit teils 14.000 Tieren.

Inflation und höhere Kosten: Kaufen die Menschen weniger Bioprodukte?

Seit einem halben Jahr merken die Gompelmanns, dass der Absatz stockt. In den Supermärkten werden ihre Bio-Eier nicht mehr so stark nachgefragt, und auch der Absatz in ihrem kleinen Laden ist rückläufig. Elke Gompelmann führt das auf die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie zurück und vermutet, dass die Menschen vermehrt beim Einkauf sparen. Denn auch bei ihnen auf dem Hof sind die Kosten gestiegen. So müssen sie mehr bezahlen für die Kartonagen, das Futter, die Legehennen und den Sprit. „Wir wollen den Kopf jetzt aber nicht in den Sand stecken“, sagt sie. Sie hofft, dass sie den Hofladen halten können.