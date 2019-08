Bitburg-Prüm Bislang wurden im Eifelkreis 4000 Behälter für Biomüll verteilt. Bei den Container-Standorten wünscht sich der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier mehr Unterstützung seitens der Gemeinden.

Ein Selbstläufer scheint das Projekt also nicht zu sein. Wobei die Nutzung des Systems „auch ohne die Hilfsmittel des ART möglich ist“, wie Kirsten Kielholtz, Sprecherin des Zweckverbands, erklärt. Wer seinen Biomüll in einem der dafür aufgestellten Container entsorgen will, ist also auf Deckeleimer und Papiertüten nicht angewiesen. Was allerdings die Nutzung der Container betrifft, so hängt diese von der Verfügbarkeit ab. Und genau daran hapert es derzeit noch. Wie Kielholtz erklärt, sei das Netz an Standorten noch sehr grobmaschig – vor allem hierzulande.