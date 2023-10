Birgit Dreiling kommt aus dem Islek Neue Chefin der Polizeiinspektion Prüm: Dienst in der nicht mehr ganz so idyllischen Heimat

Klingt fast, als könnte man es singen: „Schön ist es, in der Heimat zu sein!“, sagt Birgit Dreiling auf die Frage, wie sie es denn so finde in Prüm – ein halbes Jahr, nachdem sie als Chefin der Polizeiinspektion die offiziellen Würden erhielt. Und genauso schön sei es, nicht mehr so weit zur Arbeit unterwegs sein zu müssen, sagt die 49-Jährige.