Glaube : Bistum Trier schult seine Lektoren

Bitburg/Messerich Das Bistum Trier bietet für Teilnehmer seines Lektorendienstes und daran Interessierte einen Informations- und Schulungstag am Samstag, 8. Februar, 14 bis 19 Uhr im Gemeindehaus in Messerich an. An dem Tag sollen Lektoren für ihren Dienst durch praktische Tipps und Übungen gestärkt werden.



Dabei steht im Fokus, die biblischen und liturgischen Texte so zu lesen, dass sie für den Gottesdienst lebendig werden. Weiterhin werden die Teilnehmer an die inhaltliche Auseinandersetzung mit biblischen Lesungstexten herangeführt. Geleitet wird die Veranstaltung von Pastoralreferentin Hedwig Pelletier und Dekanatsreferent Dyrck Meyer. Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Westeifel in Prüm.