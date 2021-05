Kommunalpolitik : Nächster Schritt am Beda-Platz

Der Beda-Platz in Bitburg sieht derzeit eher trostlos aus. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Noch für diesen Herbst, strebt die Stadtverwaltung Bitburg an, soll es am Beda-Platz Baurecht geben. Deshalb beraten Bauausschuss und Stadtrat in einer gemeinsamen Sitzung kommenden Donnerstag, 20. Mai, über den Entwurf für den Bebauungsplan.

Der soll offengelegt werden, so dass sich Behörden wie auch Bürger dazu äußern können und ihre Kritik, Anregungen und Einwände in das Bebauungsplanverfahren einfließen.