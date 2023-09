Ein gutes Stück Stadtentwicklung in Bitburg 10 Jahre Büro- und Geschäftshaus Belwo in Bitburg – Geschichte eines ungewöhnlichen Projekts

Die Baustellenabgrenzung mit ihren aufgedruckten Botschaften wie „Räume der Begegnung“ oder „Manufaktur des Wissens“ kündigte damals Großes an. Oder auch „Lebensenergie für Querdenker“, zu einer Zeit, als es noch einen positiven Charme hatte, querzudenken. Vor genau zehn Jahren verschwand der Bauzaun und der Blick auf eine stolze „Diva“ wurde frei, die in der Bierstadt Bitburg so angenehm neuartig wirkte.