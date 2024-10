700 Menschen sind dabei Rasante Saisoneröffnung in der Eissporthalle

So wie die beiden kamen viele Eissportfreunde am Eröffnungstag in die Eishalle. Das zauberte Marco Brück, dem Betriebsleiter der Eissporthalle ein Lächeln ins Gesicht. „Am heutigen Eröffnungstag haben wir bisher bereits über 700 Besucher. Jetzt läuft zwischen 18 und 22 Uhr die beliebte ,Disco Eiskalt‘, zu der rund 450 Leute gekommen sind. Es ist noch früh, die 500 werden wir wohl erreichen“, so die optimistische Einschätzung von Brück.