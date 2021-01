Stadtentwicklung : Stadt plant Abrissarbeiten am Beda-Platz für dieses Frühjahr

Hier könnte der Startschuss für die weitere Entwicklung des Beda-Platzes fallen. Auf dem Grundstück (links) plant die Arend GmbH ein großes Wohnhaus. In direkter Nachbarschaft will die Stadt das alte Aldi (Mitte) und das Haus Krein (rechts) abreißen. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Für Bitburgs zentralen Innenstadt-Platz will die Stadt eine neue Verkehrsführung umsetzen – und zwar unabhängig von den Plänen für die Bit-Galerie.

(de) Kommt sie, kommt sie nicht? Wann die Bit-Galerie in Bitburg gebaut wird, steht in den Sternen. Seit der Corona-Pandemie mehr denn je.

Nach Jahren, in denen immer mal wieder von Seiten der Projektentwickler ein Baubeginn in Aussicht gestellt wurde, ist inzwischen klar: Solange Einzelhandel, Gastronomie sowie die Fitness- und Freizeitbranche unter Corona-Auflagen ächzen, geht es mit der Galerie nicht voran. Schließlich sollen ja genau diese Branchen angesiedelt werden, deren Zukunft gerade ungewiss ist.

Und nun? Bleibt es beim Stillstand am Beda-Platz? Wenn es nach Johannes Arend geht: auf keinen Fall. Die Arend GmbH will bauen am Beda-Platz. Und zwar lieber gestern als heute. Das Projekt: ein Komplex mit 35 bis 40 Wohnungen, auf dem Grundstück, das der Bauträger 2016 erworben hat.

Das Problem: Da die Arend GmbH hängt am gleichen Bebauungsplan wie die Galerie, für die unter anderem ein Lärmgutachten samt Verkehrskonzept erforderlich ist. Das neue Verkehrskonzept, der Galerie-Kreisel, lässt sich als Einbahnstraßenring rund um den Platz aber nur verwirklichen, wenn eine Straße etwas weiter Richtung Platzmitte und damit in Teilen auf das Arend-Grundstück gelegt wird.

„Ich will dieses Jahr noch in die Detailplanung für den Wohnkomplex gehen, Architekten beauftragen“, sagt Arend. Und dafür ist zum einen wichtig zu wissen, auf welcher Fläche genau das Objekt geplant wird und zum anderen will Arend erst dann in Architektenkosten investieren, wenn der Bebauungsplan beschlossen ist – und damit klar ist, dass auch gebaut werden kann.