Stadtentwicklung : Das große Projekt in Block 2001: Alte Kaserne auf dem Weg zur neuen Kita Bitburg

Das große Projekt in Block 2001: Alte Kaserne auf dem Weg zur neuen Kita Bitburg

In Gebäude 2001 auf dem Gelände der Alten Kaserne in Bitburg entsteht eine neue Kita mit elf Gruppen. Foto: uhe/Uwe Hentschel

Bitburg Bis Mitte 2023 soll auf dem Gelände der Alten Kaserne in Bitburg der Umbau zur neuen Kita abgeschlossen sein. Bislang bewegen sich die Kosten im Rahmen.

(uhe) Noch hat sich die Befürchtung, dass am Ende dann doch die Zehn-Millionen-Euro-Marke geknackt wird, nicht bestätigt.

Aktuell liegt die Prognose bei 9,73 Millionen. Darin enthalten sind auch die angesetzten Kosten für die noch zu vergebenden Handwerksleistungen in Höhe von gut zwei Millionen Euro. Ob das reichen wird, muss sich zeigen.

Zur Ehrenrettung des zuständigen Planungsbüros muss allerdings auch erwähnt werden, dass die Planung auf Beschluss des Stadtrats zwischenzeitlich erweitert wurde. Was zu veranschlagten Mehrkosten von knapp 430.000 Euro führte.

Und rechnet man dann die allgemeine Baukostensteigerung hinzu, was Architekt Manfred Weber in der Sitzung des Bitburger Bauausschusses auch tut, dann ist die aktuelle Kostenprognose annähernd eine Punktlandung.

Was Bitburgs bislang größtem Kita-Projekt zugute kommt, ist die insgesamt eher konservative Schätzung der Kosten im Vorfeld der Maßnahme.

So liegen bei einigen Gewerken die tatsächlichen Kosten deutlich unter den Prognosen, was wiederum für Puffer sorgt bei nicht eingeplanten Zusatzleistungen oder aber Gewerken, die am Ende extrem nach oben von der Schätzung abweichen.