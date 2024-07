Moderne und Tradition Architekt baut Haus in Bitburg rund um Walnussbaum

Bescheiden und zurückhaltend fügt sich Klaus Näfkens Wohnhaus in die Umgebung. Am äußersten Rand von Bitburg gliedert es sich geradezu unauffällig in den Baubestand des Ortsteils ein. Ein kleines Spitzdach, eine dezente Einfahrt – mehr ist von dem Haus von der Straße aus im Grunde nicht zu sehen. Dabei trügt der Schein. Während das Haus von der Straße aus nämlich noch wie ein kleiner eingeschossiger Bau daherkommt, zeigt sich von der Gartenseite ein ganz anderer Eindruck.