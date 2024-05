Nahe der Innenstadt Riewer-Gelände und Feuerwache: Neuer Wohnraum in Bitburg?

Anfang des Jahres war Schluss: Werkzeugprofi Riewer wurde am alten Standort geschlossen, gehört nun zur Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft und ist zum Südring umgezogen. Mitten in der Brauereistadt wurde somit ein Grundstück frei, das allein schon viel Platz für den Bau von Wohnraum bietet. Mit dem Umzug der alten Feuerwache wird aber noch mehr Fläche frei. Der Platz ist groß genug für ein ganzes neues Quartier in der Innenstadt.